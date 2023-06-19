Диетолог назвала продукты, разрушающие сосуды

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Продукты с сахаром, жиром и ряд напитков опасны для сосудов, заявила член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Врач подчеркнула, что основную угрозу сосудам несут продукты с добавлением сахара, так как его избыток приводит к воспалению сосудистых стенок, после чего там появляется холестериновая бляшка, то есть такие продукты приводят к атеросклерозу.

По словам Русаковой, не менее опасными являются продукты, в составе которых содержатся сахар и жир, например, это фастфуд. Такого рода пища содержит много калорий, объяснила она.

"Алкоголь и различные токсические вещества могут оказывать раздражающее действие на сосуды. Газированные напитки содержат много сахара и тоже могут приводить к разным болезням. Но негативно влияет на сосуды и недостаточное употребление жидкости. В этом случае кровь густеет, способствуя развитию тромбозов", – рассказала специалист.

Также опасность представляют жирные сорта мяса, внутренности животных и жир животного происхождения, так как в них содержится холестерин, пояснила Русакова. Врач добавила, что на состояние сосудов влияет в том числе курение.

"Опасно и повышенное давление, поэтому любые причины, вызывающие артериальные гипертензию, нарушают тонус сосудов и негативно влияют на их стенку. Еще очень важна генетика. Если есть генетическая предрасположенность и человек будет вести неправильный образ жизни, это поспособствует неправильной работе сосудов", – резюмировала она.

Ранее врач-эндокринолог Марина Максимова перечислила способы, которые помогут укрепить сосуды при сахарном диабете. Одним из способов является удержание нормальных показателей сахара. Если глюкоза долго повышена, появляются осложнения.

Расходовать накопившуюся глюкозу можно при помощи физических нагрузок, отметила она. Также в укреплении сосудов поможет поддержание нормального артериального давления и отказ от курения.



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