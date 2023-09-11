Названы продукты, которые не стоит смешивать в пожилом возрасте

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Коктейль из бананов с молоком, картофель с мясом и некоторые другие сочетания являются нежелательными для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По словам эксперта, с возрастом у людей ухудшаются функции ферментных систем, а несовместимые продукты способны только усугубить ситуацию. "Иногда неправильное сочетание продуктов может затруднить всасывание различных питательных веществ и микроэлементов, ухудшив состояние", – предупредила врач.

К нежелательным сочетанием диетолог отнесла картофель с мясом, так как в этом случае смешиваются тяжелая белковая пища и крахмалистый углеводный продукт. "У пожилых может фактически возникнуть коллапс ферментных систем и ухудшиться переваривание пищи. Поэтому мы советуем не сочетать мясо с картофелем. Лучше есть его только с овощами или с киноа. Вообще картофель рекомендуется исключить из рациона пожилых", – обратила внимание эксперт.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Коктейль из банана с молоком – это тоже не очень хорошее сочетание. Если мы просто едим банан и долго его прожевываем, то он у нас к моменту попадания в желудок уже даже переваривается, практически расщепляется ферментами слюны. Но если мы его взобьем с молоком, образуется слизь, которая может затруднить перистальтику.

Кроме того, на отдыхе в отелях на завтрак гости зачастую берут одновременно кофе и апельсиновый сок, однако их тоже не стоит смешивать.

"Комбинация апельсинового сока и кофе с молоком снижает активность ферментов, которые в дальнейшем будут расщеплять углеводы, например ту же кашу, съеденную человеком на завтрак. Плюс может быть тяжесть в желудке, дискомфорт", – пояснила Мухина.

Также вместе не рекомендуется употреблять растительные и животные жиры. "Например, мы едим жирное мясо, плюс какой-нибудь ореховый салат на оливковом масле. Еще может быть сырная тарелка. Молочный, растительный и животный жир – это сочетание ухудшает переваривание и всасывание самого белка", – отметила диетолог.

Ранее были названы продукты, употребление которых способно спровоцировать изжогу. В частности, речь идет о большом количестве белого хлеба или сладких булок. Дело в том, что это повышает кислотность желудка. Помимо того, жирная и жареная пища в избытке тоже способна вызвать изжогу.

