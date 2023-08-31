31 августа, 13:42Общество
Врач назвала самую опасную для здоровья кашу
Фото: 123RF/serezniy
Манная каша считается самой опасной для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, это блюдо имеет высокий гликемический индекс и содержит много калорий.
"Манка – это как белая мука, как сахар. Она не несет организму ничего, никаких питательных веществ, кроме калорий и энергии. Манка не содержит клетчатки, того ценного компонента, который есть у цельнозерновой каши", – пояснила специалист.
Вместе с тем диетолог обратила внимание, что раньше калорийные блюда, наоборот, ценились, поскольку были голодные времена.
"Нужно было получать энергию для физического труда. Сейчас жизнь у нас стала механизированная, автоматизированная, мы столько калорий не тратим. Задача стоит иная: сделать так, чтобы с нормальным количеством калорий получить большее количество питательных веществ", – заключила Соломатина.
Ранее был назван самый полезный вид гречки. Речь идет о зеленой крупе, так как в ее составе имеется больше питательных веществ. Дело в том, что такой продукт при производстве не подвергается термической обработке. В результате в зеленой гречке выше содержание полезных микроэлементов.
Читайте также