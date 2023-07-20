Врач назвала лучшую крупу для поддержания высокой работоспособности

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Гречневая крупа содержит большое количество витаминов и микроэлементов, благодаря чему очень полезна для поддержания высокой работоспособности организма. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Гречка – это продукт, богатый витаминами группы B, C, большим количеством минеральных веществ: цинком, железом, кальцием, магнием. Она также имеет в составе белок растительного происхождения и клетчатку. Все эти компоненты дают силу, энергию, поддерживают работоспособность", – отметила специалист.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Витамины группы B – это состояние нервной системы. Железо необходимо для поддержания всех процессов, связанных с уровнем гемоглобина в крови. Белковые компоненты из состава гречки участвуют в обновлении организма, регенерации тканей.

"Углеводы из гречки дают возможность поддерживать высокую работоспособность, чтобы не только начало, но и продолжение дня было достаточно эффективным", – заключила Королева.

Ранее пожилым россиянам рассказали, сколько сложных углеводов лучше употреблять за день. В частности, рекомендуется не превышать норму в 400 граммов. Получить сложные углеводы можно из овсянки, бурого риса, гречки и других цельнозерновых каш, а также из макарон твердых сортов, отрубного хлеба и овощей.

