Диетолог назвала наиболее полезный вариант гречки

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При выборе гречки лучше отдать предпочтение зеленой крупе, поскольку в ней содержится больше питательных веществ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

"Она идеально произрастает без применения пестицидов, поэтому ее смело можно назвать органической", – сказала специалист.

Основное отличие зеленой гречки заключается в том, что она не проходит термическую обработку. Это позволяет сохранить в ней больше полезных микроэлементов, объяснила Соломатина. Такая крупа лучше овсянки и подходит всем людям, в том числе страдающим сахарным диабетом.

Ранее диетолог Маргарита Королева перечислила крупы, которые можно есть на диете. Она рекомендовала отдавать предпочтение крупам, с которых не сняли оболочку, поскольку последняя является источником витаминов и клетчатки. В их числе гречка, киноа, геркулес и некоторые другие.



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