Врач перечислила крупы, которые можно есть на диете

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Киноа, гречка и некоторые другие крупы богаты клетчаткой и не сильно повышают уровень глюкозы в крови, поэтому их можно есть на диете. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Специалист посоветовала отдать предпочтение кашам из круп, с которых не сняли оболочку.

"Оболочка – источник витаминов, минеральных веществ и растительной клетчатки, которая необходима для человека, настроенного на снижение массы тела. Клетчатка будет поддерживать работу кишечника и естественную детоксикацию. Если любая из круп максимально промышленно переработана, гликемический индекс такого продукта возрастает. И в нем будет больше простых углеводов, которые нам не нужны", – отметила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Можно отдать предпочтение гречке. Это крупа, которая позволяет получить энергию, массу витаминов и минеральных веществ. Она насыщает организм, дает ему возможность нормально функционировать во время снижения веса. Также подойдут киноа, амарант, цельнозерновой рис и геркулес, который надо долго варить.

Диетолог порекомендовала есть каши на завтрак три-четыре раза в неделю в сочетании с ягодами, орехами, кусочками фруктов или семечками.

Ранее была названа каша, которая считается наиболее вредной для возрастной категории граждан. Пожилым людям рекомендуется с осторожностью относиться к манке. Дело в том, что она содержит простые углеводы, из-за которых повышается уровень сахара в крови. Кроме того, в такое блюдо часто добавляют молоко и масло. Это, в свою очередь, может вызвать набор лишней массы.

