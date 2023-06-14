Врач рассказал, чего нельзя делать после еды

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После еды не рекомендуется сразу заниматься физическими нагрузками или ложиться спать. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Сразу после приема пищи не стоит интенсивно заниматься спортом, особенно силовыми его видами и единоборствами, поскольку это может навредить здоровью.





Михаил Гинзбург врач-диетолог После еды желудок переполнен, и во время занятий спортом возможны какие-то его смещения, ущемления.

Также не рекомендуется ложиться спать сразу после обеда, ужина или перекуса. "Если это сделать сразу после еды, то снижается качество сна. То есть в принципе спать-то можно, просто сон будет плохой", – отметил Гинзбург.

Ранее россиянам рекомендовали во время еды не пить воду. Ее избыток может привести к тому, что стенки желудка станут дополнительно растягиваться. Таким образом человек приучит себя к потреблению большего объема пищи за раз. Кроме того, это опасно не только с точки зрения переедания, но и формирования рефлюксной болезни, когда происходит заброс содержимого желудка в пищевод.

