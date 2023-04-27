Гастроэнтеролог рассказала о вреде употребления каши на завтрак

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Употребление на завтрак каши на молоке может привести к "патологической инсулинорезистентности". Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

По словам врача, завтрак, или первый прием пищи особенно важным является для людей, страдающих от недосыпа и хронической усталости.

В первой половине дня в организме активно вырабатываются контринсулярные гормоны, которые повышают уровень глюкозы. Подобный процесс приводит к выработке инсулина, который, в свою очередь, позволяет снизить уровень глюкозы, объяснила Лебедева.

В каше с молоком содержится большое количество углеводов. Полезным завтраком, по словам врача, может стать низкоуглеводное блюдо с высоким содержанием жиров и белков.

"Если есть крупы с молоком, уровень сахара в крови повышается и инсулина нужно еще больше. В итоге после такого завтрака уже через два часа хочется перекусить, и ситуация повторяется", – сообщила специалист.

При этом диетолог Наталья Круглова ранее сообщила, что на завтрак все же нужно употреблять углеводные блюда. Однако подобные продукты нужно дополнять белковыми: творогом, сыром или яйцами. Таким образом прием пищи будет полностью сбалансированным.

