Эксперт по питанию рассказал о самых полезных пищевых привычках

Фото: depositphotos/lidante

В правильном рационе человека должны быть овощи и фрукты, а также продукты, в которых есть кальций, жиры и белок. Эксперт по диетическому питанию Артем Верис перечислил "Газете.ру" самые полезные пищевые привычки.

"Одна из самых полезных привычек для здоровья – потребление 4–6 порций сезонных овощей, зелени и фруктов ежедневно. Одна порция – это примерно 100 граммов свежих или термических обработанных продуктов", – объяснил он.

Как отметил специалист, весной в магазине всегда можно найти петрушку, шпинат, черемшу и мяту. Что касается фруктов, Верис рекомендовал покупать апельсины, бананы, гранаты, киви, лимоны, мандарины и яблоки. Из овощей полезнее всего будут все виды капусты, лук, редис, репа и сельдерей.

Не стоит забывать о том, что организму человека необходим кальций, подчеркнул эксперт. Он положительно влияет на состояние зубов, костей и ногтей. Источником этого элемента может быть молочная продукция и рыба со съедобными мягкими костями. Также кальций может быть в напитках, например в натуральных соках или заменителях молока.

Важным составляющим рациона является белок, который участвует в формировании клеток и поддерживает иммунитет. Верис уточнил, что нормальное количество протеина в сутки – это от 0,8 до 2 граммов на один килограмм веса.

"Лучше всего потреблять нежирные продукты с высоким содержанием белка: мясо птицы, яйца, рыбу, вареную говядину. Отличным дополнением к животному белку также станут протеиновые десерты без сахара и муки и протеиновые порошки", – добавил эксперт.

В свою очередь, жиры должны составлять 25–35% от общей калорийности рациона. Их больше всего в мясе, красной рыбе, авокадо, яйцах, растительном масле и орехах.

Верис сделал акцент на том, что в правильном рационе должны быть ограничения. Наибольший вред организму человека приносит сахар, подчеркнул он. Сладкое не должно превышать 5% от общей калорийности. Эксперт объяснил, что одна шоколадка превышает в 3–5 раз указанную норму.

Ранее россиянам рассказали, чем лучше заменять выпечку из муки высшего сорта. По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Юлии Чехониной, в подобной продукции уже нет полезных веществ. В связи с этим рекомендуется отдавать предпочтение изделиям из обдирной муки либо низших сортов и грубого помола.



"Доктор 24": отказ от сахара

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!