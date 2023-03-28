Диетолог объяснила, чем заменить выпечку из муки высшего сорта

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В изделиях из муки высшего сорта нет полезных веществ, они способствуют набору веса и повышают холестерин. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

По словам специалиста, из муки высшего сорта, как правило, готовят сдобную выпечку и десерты. Ее нельзя назвать полезной из-за высокой степени очистки, объяснила Чехонина.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук В ней практически не остается ничего полезного для здоровья, там почти нет пищевых волокон, витаминов. Это пустые калории.

Лучше всего выбирать выпечку из обдирной муки либо низших сортов и грубого помола. "Из нее получаются не такие красивые изделия, но это вкусно и гораздо более полезно. В такой муке сохранилось больше пищевых волокон, витаминов группы B, в ней меньше калорий", – объяснила врач.

Если отказаться от неправильной выпечки, можно сбросить лишние килограммы. "Организм начнет извлекать недостающую энергию из собственных жировых запасов. Углеводы и жиры превратятся в воду и углекислый газ. Следовательно, мы будем терять лишнюю жидкость, это поможет быть стройнее", – сказала диетолог. Однако эта рекомендация подходит только для полностью здоровых людей, подчеркнула Чехонина. При некоторых заболеваниях изделия из муки высшего сорта, наоборот, рекомендуются – потому что они не раздражают пищеварительную систему, отметила она.

Врач отметила, что людям с повышенным холестерином обязательно нужно отказаться от сдобной выпечки и изделий из муки высшего сорта. "Потому что они содержат слишком много вредных насыщенных жиров и холестерина", – рассказала диетолог в интервью программе "Доктор 24".

При этом изделия из обдирной муки – один из источников пищевых волокон, подчеркнула Чехонина.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Они помогают улучшить работу кишечника, являются пищей для полезной микрофлоры. А от нее зависит и работа кишечника, и синтез витаминов группы B, что очень полезно для мозга. А также состояние нашей кожи и настроение.

При этом совсем отказываться от мучного не стоит. "При дефиците пищевых волокон кишечнику становится сложнее работать с содержимым. Когда мы не стимулируем его источниками таких волокон, он начинает лениться", – заключила врач.

Ранее врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк рассказала, какие хлебцы являются самыми полезными. По словам специалиста, нужно выбирать изделия из цельнозерновой муки или цельных зерен. В их составе могут быть зерновые смеси, орехи, семена, овощи, зелень, фрукты и ягоды.



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