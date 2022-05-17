Нутрициолог рассказал, о чем говорит тяга к мучному, сладкому и соленому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

Желание съесть что-нибудь сладкое, мучное, соленое, острое, а также тяга к красному мясу может сигнализировать о недостатке определенных микроэлементов в организме. Об этом Москве 24 рассказал нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников.

По словам специалиста, когда человек испытывает стресс, ему хочется съесть что-нибудь сладкое. Однако это может привести к ожирению и проблемам со здоровьем. Вместо сладкого нутрициолог советует отдать предпочтение продуктам с содержанием магния, который участвует в работе дофаминовых центров – центров удовольствия.





Александр Мирошников нутрициолог, кандидат биологических наук Как только не будет хватать магния, вы всегда будете хотеть сладкого. Что сделать? Взять кешью, миндаль, допустим, 2–3 орешка, и это будет полностью закрывать дефицит магния, если он есть.

Постоянное желание съесть булочку может говорить о недостатке хрома в организме, продолжает Мирошников. Этот микроэлемент участвует в образовании рецепторов на наших клетках, уточнил специалист. Восполнить его можно за счет употребления морепродуктов.

"Если рецепторный механизм нарушается от недостатка хрома, то глюкоза, то есть питание для наших с вами мышц, практически не поступает в мышцы. Какой сигнал подают мышцы нашему мозгу? "Мы голодаем, дай энергию", а мозг говорит: "Иди и найди самую простую энергию". Какую? Сладкое, булочку, выпечку и так далее", – объяснил эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Если вы активно занимаетесь спортом, то вместе с потом теряете натрий, который является самым важным микроэлементом в организме, говорит специалист. Организм пытается восполнить недостающий элемент, и человека тянет на соленое. Поэтому эксперт советует брать на тренировку бутылку негазированной минеральной воды, которая богата хлоридом натрия, и каждые 15 минут делать по большому глотку.





Александр Мирошников нутрициолог, кандидат биологических наук Женщин очень часто тянет на стейк, на красное мясо. Потому что женщины с биологическим циклом каждый раз теряют железо. И это признак нехватки железа. Нам необходимо прежде всего 2–3 раза в неделю есть говяжью печень, красное мясо, баранину, чтобы на мясо не тянуло.

Кроме того, эксперт рекомендует обязательно сдать анализы на гемоглобин и ферритин, чтобы убедиться, действительно ли есть дефицит железа. Если вместе с желанием постоянно употреблять мясо у человека снизилась работоспособность, выносливость на тренировках и появилась общая вялость, нутрициолог советует обратиться к врачу.

Желание съесть острое может говорить о проблемах с щитовидкой, предупреждает Мирошников. Чтобы выяснить, все ли в порядке, эксперт рекомендует сдать анализ на гормоны щитовидной железы.

"Именно щитовидная железа отвечает за наш метаболизм. Как только ее работа нарушается, то наш метаболизм занижается очень резко. Что интересно, сам организм начинает искать продукты, которые повышают метаболизм, и здесь тянет как раз на капсаицин, который содержится в красном перце", – говорит эксперт.

Ранее россиян предупредили, что о недостатке магния в организме может сигнализировать бессонница, повышение артериального давления, раздражительность, а также плохое состояние зубов. Кроме того, дефицит этого микроэлемента иногда сказывается и на состоянии волос, кожи и ногтей.

