Диетолог рассказала о причинах повышенного аппетита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Излишний аппетит может говорить о наличии сахарного диабета, нарушениях работы мозга, а также проблемах с щитовидной железой и желудком, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, человек может постоянно хотеть что-нибудь съесть из-за недостатка энергии, вызванного заболеванием щитовидной железы. "Орган продуцирует нашу энергию. И когда происходит снижение его функции, гипотиреоз, энергии не хватает. Человек все время пытается ее восполнить и что-то жует", – объяснила она.
Соломатина добавила, что на короткий период это действительно может помочь. Но гормонов все равно не хватает (иногда это случается из-за недостатка йода), и человек снова хочет есть.
Аппетит может быть повышен и при возрастных изменениях. "Мозг начинает неправильно давать команды, и, допустим, кто-то поел и забыл, что только что сделал это, – и снова идет жевать", – отметила диетолог.
Кроме того, повышенный аппетит может наблюдаться при сахарном диабете второго типа или инсулинорезистентности.
Также в неконтролируемом аппетите могут быть виноваты проблемы с желудком: когда выделяется больше соляной кислоты, чем нужно. Постоянное стремление что-нибудь съесть говорит о желании погасить чрезмерную выработку кислоты.
Кроме того, виновником может быть недосып. "Человек чувствует усталость, потерю энергии. Компенсаторно вырабатывается гормон стресса кортизол. Мозг думает, что грозит какой-то голод или война и нужно больше есть, чтобы запасать жир", – отметила она.
Иногда можно спутать желание есть с желанием пить, поскольку центры насыщения и жажды находятся очень близко, добавила диетолог. В некоторых случаях повышенный аппетит может говорить и о недостатке витаминов, микроэлементов.
Не следует забывать, что стимулировать аппетит могут сахар, глутамат натрия и всевозможные добавки, а также холодные напитки, которые часто подают в ресторанах быстрого питания. "После того как человек хорошо поел, он выпил что-то со льдом. Ферменты и прочее вырабатываются в теплой среде, а тут – холодный напиток. Все это в недопереваренном виде устремляется дальше, и достаточно быстро снова хочется есть просто потому, что нормально не усвоилось уже съеденное", – пояснила эксперт.
Ранее диетологи рассказали, как начать есть меньше. Важным элементом решения проблемы с перееданием врачи назвали осознанность. По их мнению, необходимо уметь отслеживать, что именно мы едим и когда.
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