Диетолог рассказала о неожиданной пользе кукурузной каши

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Кукурузная каша снижает уровень сахара и холестерина в крови, а также поддерживает иммунную систему. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Клетчатка кукурузной каши формирует нормальный пищевой комок, способствует выведению солей тяжелых металлов, различных токсинов, а также понижает холестерин и уровень сахара в крови.

"Желтенький цвет кукурузы – это бета-каротин, то есть предшественник витамина A. Он необходим для поддержания иммунной системы, здоровой слизистой и сумеречного зрения", – перечисляет эксперт.

Кроме того, в кукурузной каше содержится фосфор, который нужен для формирования костной системы и нормальной умственной активности, а также витамин E. Однако употреблять эту крупу можно не всем. Ее лучше не есть при повышенной свертываемости крови и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, предупредила Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Кукурузная каша обладает способностью повышать свертываемость крови, поэтому тем, у кого есть такая проблема, особенно пожилым, которым часто назначают кроворазжижающие препараты, не нужно ей увлекаться.

"Так как в кукурузной каше много клетчатки, не стоит ее есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, то есть при гастрите, панкреатите, различных колитах", – заключила диетолог.

Ранее была названа лучшая каша для женского здоровья. Речь идет о чечевице, поскольку в ней присутствуют фитоэстрогены. Помимо того, в этом продукте содержится магний и кальций. Таким образом, употребление чечевицы способствует укреплению костной системы, а также помогает в профилактике повышения артериального давления.



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