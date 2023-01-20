Диетолог назвала лучшую кашу для женского здоровья

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Чечевица является лучшей кашей для женского здоровья, поскольку содержит фитоэстрогены, кальций и магний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Фитоэстрогены – это как бы предшественники эстрогенов, женских половых гормонов. Где-то к 40 годам их количество снижается, то есть активность яичников уже не такая высокая. Как известно, эстрогены защищают женщину от развития сердечно-сосудистых заболеваний, развития остеопороза, от ухудшения качества коллагена, то есть от морщин", – объясняет эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог В чечевице также есть кальций и магний. Поэтому она защищает от повышения артериального давления и укрепляет кости. Все это для женщин очень важно. Отчасти чечевица успокаивает.

"Когда начинается менопауза, происходят определенные процессы со стороны нервной системы. Женщина становится более раздражительной, уязвимой. Чечевица эти процессы корректирует и компенсирует. Не дает широко разыграться этим симптомам", – говорит диетолог.

Также в чечевице присутствует большое количество белка, поэтому она является хорошей заменой мяса для вегетарианцев.





Елена Соломатина врач-диетолог Чечевица имеет большое количество клетчатки. Она необходима для нормального стула, для корма нашим полезным бактериям, которые отвечают за нормальную работу иммунной и нервной систем, понижают воспаление в организме и выводят излишки холестерина, желчных кислот, сахара.

Эксперт рекомендует отдавать предпочтение красной чечевице, поскольку в ней содержится больше антоцианов и биофлавоноидов. Они помогают защищать клетки от разрушения и окислительного стресса, а также препятствуют развитию рака.

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