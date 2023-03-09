Эндокринолог предупредила об опасности овсянки для пожилых людей

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Ежедневное употребление овсянки повышает риск остеопении (снижения костной массы) и остеопороза у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

"Есть исследования, которые говорят о том, что овсянка, особенно быстрого приготовления, может обеднять рацион по кальцию. Для пожилых людей это не очень хорошая ситуация. Есть риски развития остеопении и остеопороза", – пояснила специалист.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог Овсянка не дает возможности полноценно усваивать кальций из других продуктов и использовать его как катализатор в биохимических процессах.

Кроме того, в овсянке содержится меньше полезных микроэлементов по сравнению с другими кашами. "Овсянка несколько обедненная в плане микроэлементов. И если человек начнет есть только ее на постоянной основе, он будет обеднять свой микроэлементный статус", – предупредила Лазуренко.

Вместе с тем стоит учитывать, что овсянка является углеводным продуктом. Если употреблять кашу быстрого приготовления, можно набрать лишний вес, предупредила эксперт. "От овсянки, которая варится долго, вреда значительно меньше. Но если мы говорим про кашу быстрого приготовления, то она, как правило, измельченная и уже подготовлена для быстрого усвоения организмом", – уточнила эндокринолог.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог В организм поступает сразу много энергии, и фактически не тратится при этом его собственная. И тот источник, который он получает, с удовольствием отправляет про запас в жировую ткань, потому что этого энергетического материала ему слишком много.

Специалист посоветовала пожилым людям употреблять овсянку не чаще одного раза в две недели. В остальные дни эту кашу можно заменить на более полезные крупы. Лучше выбирать те, которые нужно долго варить, порекомендовала Лазуренко.

"В таком случае мы получаем из цельного злака гораздо больше ценных микроэлементов и витаминов группы B для работы центральной нервной системы. И это гораздо полезнее для организма. Например, можно взять перловку, бурый рис или гречку", – заключила эксперт.

Ранее была названа самая вредная каша для здоровья пожилых людей. По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, речь идет про манку. Этот продукт не только достаточно калорийный, но еще и содержит простые углеводы. Они существенно повышают уровень сахара в крови. Поэтому для диабетиков такая каша является не лучшим выбором.



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