Диетолог рассказала, почему опасно постоянно есть отруби

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Отруби улучшают работу кишечника и отхождение желчи, но также могут нанести вред организму. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Татьяна Рыкалова.

По ее мнению, отруби чистят выстилающие поверхность кишечника ворсинки. А это очень важно, потому что когда они забиваются, то начинают плохо всасывать из пищи микроэлементы.

Также отруби хорошо помогают при застоях желчи, загибе желчного пузыря или образовании в нем взвеси. "В этом случае продукт лучше всего есть на ночь. Тогда, даже пока человек спит, будет идти отток", – отметила врач.



Татьяна Рыкалова врач-диетолог Отруби нельзя есть тем, у кого в желчном пузыре уже образовались камни. Вместе с желчью они могут продвинуться к желчному протоку и закупорить его – тогда понадобится срочная операция.

По словам диетолога, отруби не должны быть в рационе постоянно. Их можно есть один месяц, а потом как минимум на еще один месяц необходимо делать перерыв.

"Они имеют свойство всасывать микроэлементы, которые поступают в наш организм с пищей. Поэтому при длительном употреблении продукта могут развиться дефицитные состояния", – объяснила врач.

Ежедневно можно съедать не более 20 граммов. При этом обязательно надо выпивать около пяти стаканов воды, иначе начнутся запоры, подчеркнула эксперт.

Тем, кто отруби не употреблял ни разу, диетолог посоветовала начать с пшеничных, так как они легче переносятся, а уже потом переходить на ржаные. Можно добавлять продукт в салат или суп. Или делать из них кашу: смешать с кефиром, а лучше бифидоком или ацидофилином и настоять около 30 минут.

Ранее врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк назвала самыми полезными хлебцами те, что готовят из цельнозерновой муки или цельных зерен. Также хорошо, когда они содержат зерновые смеси, орехи, семена, овощи, зелень, фрукты и ягоды. А вот от продукта из рафинированной муки врач посоветовала отказаться.

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