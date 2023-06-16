Диетолог рассказала, сколько каши можно есть в день

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Кашу рекомендуется есть не чаще раза в день, при этом порция должна примерно составлять до 80 граммов сухой крупы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Зерновые каши достаточно есть 3–4 раза в неделю, не чаще одного раза в день. Для порции лучше брать примерно 60–80 граммов сухой крупы.

По словам эксперта, такого количества будет достаточно, чтобы получить из блюда все необходимые для организма вещества. "Лучше, чтобы это была не манная каша, а все-таки гречка, овсянка. Это может быть и ячменная каша", – говорит врач.

Крупу лучше употреблять на завтрак. В остальные дни вместо каши можно есть яйца, творог, авокадо и слабосоленую семгу, поскольку питание человека должно быть разнообразным, заключила Королева.

Ранее россиянам рассказали про самую полезную для здоровья крупу. По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, речь идет о киноа, поскольку в ней много полезных веществ. Например, в этой каше присутствует большое количество фосфора и марганца. Кроме того, в ее составе есть магний, который полезен для нервной системы.

