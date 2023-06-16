11:33Общество
Диетолог рассказала, сколько каши можно есть в день
Фото: 123RF/olepeshkina
Кашу рекомендуется есть не чаще раза в день, при этом порция должна примерно составлять до 80 граммов сухой крупы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По словам эксперта, такого количества будет достаточно, чтобы получить из блюда все необходимые для организма вещества. "Лучше, чтобы это была не манная каша, а все-таки гречка, овсянка. Это может быть и ячменная каша", – говорит врач.
Крупу лучше употреблять на завтрак. В остальные дни вместо каши можно есть яйца, творог, авокадо и слабосоленую семгу, поскольку питание человека должно быть разнообразным, заключила Королева.
Ранее россиянам рассказали про самую полезную для здоровья крупу. По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, речь идет о киноа, поскольку в ней много полезных веществ. Например, в этой каше присутствует большое количество фосфора и марганца. Кроме того, в ее составе есть магний, который полезен для нервной системы.
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