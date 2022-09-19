Эксперт рассказал, какие каши являются возбудителями опасных заболеваний

Фото: depositphotos/elenademyanko

Рисовая и манная каши с добавлением сахара увеличивают риск ожирения, гипертонии и сахарного диабета, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Манная и рисовая каши могут провоцировать развитие современных болезней, повышаются риски ожирения, атеросклероза, сахарного диабета второго типа и гипертонии", – рассказал он в беседе с News.ru.

Эксперт рекомендовал отдавать предпочтение овсяной и гречневой кашам, которые богаты полезными веществами.

Ранее Гинзбург назвал блюда, которые наиболее вредны для организма. По его словам, в первую очередь речь идет о жаренной на подсолнечном масле картошке, жаренном во фритюре красном мясе и десертах с высоким содержанием сахара.

Специалист также не рекомендовал пить пакетированные соки из-за высокого содержания сахара. По словам специалиста, лучше употреблять фрукты.

