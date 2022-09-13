Диетолог назвал самые вредные для организма блюда

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал блюда, которые наиболее вредны для организма. По его словам, в первую очередь речь идет о жаренной на подсолнечном масле картошке, жаренном во фритюре красном мясе и десертах с высоким содержанием сахара. Об этом сообщает News.ru.

По словам диетолога, жаренная на оливковом масле картошка в 1,5–2 раза менее вредна.

"Традиционные десерты, когда жир и сахар в одном флаконе, – торты, мороженое, жирный коктейль, особенно если жир с примесью пальмового масла, такое есть в недорогих сортах кондитерских изделий, недорогих сортах выпечки", – рассказал Гинзбург.

Специалист также не рекомендовал пить пакетированные соки из-за высокого содержания сахара. По словам специалиста, лучше употреблять фрукты.

Диетолог Артем Леонов ранее рассказал, в каких случаях следует отказаться от употребления картофеля. Данный продукт вреден при нарушении углеводного обмена, при метаболическом синдроме и сахарном диабете.

Специалист пояснил, что картофель имеет высокий гликемический индекс, который составляет свыше 70 единиц.

