Главный диетолог Москвы предупредила об опасности несбалансированных диет

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Несбалансированные диеты снижают иммунитет и устойчивость к заболеваниям, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По ее словам, несоблюдение принципов здорового питания также может привести к возникновению ожирения или истощения, сахарному диабету, сердечно-сосудистым и некоторым видам онкологических заболеваний.

В частности, уточнила она, в условиях голода в организме замедляется обмен веществ, поскольку включаются механизмы, направленные на адаптацию к новым неблагоприятным условиям. По этой причине снижается потребность в энергии, которая поступает с пищей.

"Это приводит к тому, что ранее сбалансированный по энергетической составляющей рацион питания становится избыточным, что приводит к рикошетному набору массы тела", – приводит слова Стародубовой РИА Новости.

Для формирования правильного рациона питания, который способствует поддержанию нормальной массы тела, необходима адекватная калорийность, соответствующая энергозатратам, продолжила диетолог. Кроме того, подчеркнул она, необходимо обеспечить организм всеми необходимыми пищевыми веществами – белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами, которые должны поступать с пищей в определенном количестве и соотношении.

Стародубова посоветовала включать в дневной рацион не менее 400 граммов овощей, зелени, ягод и фруктов. По словам специалиста, такие продукты позволяют обеспечить организм клетчаткой и минеральными веществами. Также следует употреблять каши, злаки, зерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, где содержатся сложные углеводы. Источником растительного белка, продолжила эксперт, являются различные бобовые.

При недостаточном употреблении белка, предупредила диетолог, организм начинает использовать для обеспечения жизнедеятельности белки собственных органов и тканей, в первую очередь – мышечной. Также при дефиците белка страдает иммунная защита, человек становится менее устойчив к сезонным заболеваниям.

Помимо этого, отметила специалист, следует ограничить употребление жирных сортов мяса, колбасных изделий и копченостей, а также сократить количество соли до одной чайной ложки в день. По словам Стародубовой, такие продукты возбуждают аппетит, способствуя перееданию, а также являются достаточно калорийными.

"Сократите потребление насыщенных жиров, отдайте предпочтение растительным маслам холодного отжима. При приготовлении пищи избегайте добавления дополнительного жира, отваривайте, приготавливайте на пару, тушите и запекайте, не используйте обжаривание", – посоветовала диетолог.

Она также призвала сократить или исключить на время потребление легкоусвояемых углеводов, к которым относится сахар, кондитерские изделия, выпечка и сладкие газированные напитки. Стародубова подчеркнула, что привести массу тела в норму позволят только здоровое оптимальное питание и адекватная физическая нагрузка.

Ранее Стародубова рассказала, что 15–25 граммов горького и темного шоколада в день могут быть полезны и безопасны для здоровья, в частности, для сердца и сосудов. По ее словам, в какао-бобах содержатся полезные вещества с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Специалист также отметила, что наиболее полезными считаются сорта шоколада с высоким содержанием какао-бобов – не менее 70%, а также с относительно невысоким содержанием сахара – не более 25%. Употреблять такой шоколад лучше в первой половине дня, когда наиболее высока физическая активность, так как этот продукт обладает высокой калорийностью.

