Диетолог рассказала, сколько орехов можно съесть в день

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В день можно съедать 20–30 граммов различных свежих или сушеных орехов без предварительного обжаривания, добавления сахара или соли, рассказала РИА Новости главный диетолог Депздрава Антонина Стародубова.
"При всей своей высокой пищевой ценности орехи также имеют высокую энергетическую ценность. Так, калорийность различных видов орехов колеблется от 650 до 800 ккал на 100 граммов, в первую очередь за счет высокого содержания растительных масел. К тому же, если орехи подвергнуть определенной тепловой обработке, например обжариванию, то калорийность их повысится и может измениться химический состав", – пояснила Стародубова.
Диетолог подчеркнула, что лучше всего употреблять разные виды орехов в смеси или просто чередовать их.
Стародубова отметила, что в орехах содержится большое количество ценных питательных веществ.
"Витаминов группы В, каротиноидов (витамин А). Богаты орехи витамином Е и минеральными веществами: кальцием, калием, фосфором, магнием и селеном. Орехи – источник растительного белка, полиненасыщенных жирных кислот, биофлавоноидов и клетчатки", – рассказала диетолог.
По ее словам, в питание детей орехи рекомендовано вводить понемногу, маленькими порциями, при хорошей переносимости и не ранее трехлетнего возраста. Дело в том, что орехи могут спровоцировать у детей аллергические реакции, добавила диетолог.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасных последствиях чрезмерного употребления мускатного ореха. По ее словам, он может вызывать помутнение рассудка, вплоть до летального исхода. Даже при небольшой передозировке возникает головокружение, спутанность сознания и падает концентрация внимания.
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