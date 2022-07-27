Врач-диетолог предостерегла от чрезмерного употребления в пищу мускатного ореха

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Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что не стоит чрезмерно употреблять в пищу мускатный орех, сообщает News.ru.
"Мускатный орех может быть чрезвычайно ядовитым, вызывать помутнение рассудка, вплоть до летального исхода, смотря сколько съесть. Даже при небольшой передозировке возникает головокружение, спутанность сознания, падает концентрация внимания", – рассказала эксперт.
Специалист посоветовала использовать эту популярную специю совсем в небольших количествах, желательно на "кончике ножа".
Ранее россиянам напомнили, употребление каких продуктов увеличивает риск сгущения крови. По словам врача-диетолога, доктора медицинских наук, профессора Михаила Гинзбурга, список вредных продуктов-провокаторов примерно одинаков практически для всех заболеваний.
Он отметил, что речь идет о сладостях и еде, содержащей в себе трансжиры. В частности, чипсах и выпечке. Они не только сгущают кровь, но и повышают свойства возрастных болезней, уровень воспаления в организме. На второе место специалист поставил мясо глубокой переработки, особенно красное. Однако это не значит, что такой продукт совсем нельзя есть, добавил диетолог. Не стоит злоупотреблять.
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