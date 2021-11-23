Диетолог предупредила об опасности миндаля

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Диетолог Светлана Фус рассказала об опасности употребления миндаля, в том числе до термической обработки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, в составе миндаля есть цианогликозид амигдалин. Продукты его распада как раз придают ореху специфический вкус. Одновременно с этим выделяется синильная кислота, которая является ядовитой.

Фус отметила, что тепловая обработка на 180 градусах в течение 8–10 минут нейтрализует действие опасного вещества. Кроме того, диетолог порекомендовала ограничить употребление миндаля 30 граммами в день.

Специалист также оценила положительные свойства орехов.

"Плюс орехов том, что они могут храниться долго, не теряя при этом своих полезных свойств и вкусовых качеств. Этот продукт можно брать с собой в длительную поездку и употреблять в тех ситуациях, когда нет возможностей и времени для полноценного приема пищи", – объяснила Светлана Фус.

В случае с миндалем диетолог отметила его позитивное влияние на работу мозга и сердечно-сосудистой системы.

Ранее диетолог Артем Леонов рассказал, что полезные вещества в орехах находятся в неактивном состоянии. Для наибольшего эффекта для организма следует замочить продукт на шесть–восемь часов.