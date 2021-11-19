Ученые выяснили, как справиться с мигренью с помощью диеты

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Американские ученые помогли мужчине справиться с мигренями при помощи растительной пищи. Этот случай они описали в статье в журнале BMJ Case Reports.

Их пациент – 60-летний мужчина – по несколько раз в месяц страдал от приступов головной боли на протяжении 12,5 лет. Все это время он занимался йогой, принимал лекарства, прописанные ему врачами, и отказался от продуктов, провоцирующих мигрени, в частности от кофе, орехов, шоколада и сыров. Тем не менее ничего из этого не помогало.

В какой-то момент пациенту предложили изменить свой рацион: он должен был включить в диету зеленые листовые овощи и ограничить потребление мяса, масел, цельнозерновых и молочных продуктов, крахмалистых овощей. Вместе с этим он перестал принимать лекарства и уже через три месяца его состояние нормализовалось, мигрени больше не повторялись. Подобный эффект был зафиксирован еще у нескольких пациентов.

Ученые объясняют это высоким содержанием каротиноидов в шпинате, капусте и других подобных листовых овощах. Эти вещества способны предотвращать окислительные и воспалительные процессы, которыми зачастую и вызваны мигрени.

Ранее врач-невролог Виктор Шахнович рассказал, что бороться с приступом мигрени в домашних условиях можно при помощи покоя и свежего воздуха. При этом попытки облегчить головную боль с помощью сна являются ошибочными, утверждает специалист.

