Диетолог рассказал о вреде орехов

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Орехи являются питательным и полезным продуктом для сердечно-сосудистой системы, однако они могут нанести вред при неправильном употреблении, рассказал диетолог Артем Леонов. Об этом сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что фисташки, грецкие орехи, кешью и миндаль, наряду с полезными микроэлементами, содержат вещества, подавляющие ферменты.
"Все полезные вещества в орехах находятся в неактивном состоянии, они ограничены природными консервантами и пользы организму не приносят. Вода нейтрализует природные консерванты, так задумано природой", – отметил Леонов.
По словам специалиста, все полезные вещества переходят в активную форму и становятся доступными для организма при насыщении орехов водой. Для этого продукт необходимо замочить на шесть-восемь часов.
"Только так можно получить всю силу природы, заложенную в орехи", – заключил диетолог.
Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасов рассказал о полезных свойствах миндаля. По его словам, употребление данного ореха поможет замедлить процесс старения организма.
В частности, миндаль содержит в себе большое количество витамина Е и кремния, которые помогают сохранить эластичность и упругость кожи, а также нормализовать гормональный фон.
"Доктор 24": орехи
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