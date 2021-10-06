Диетолог рассказал о полезных свойствах миндаля

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Россиянам перечислили полезные свойства миндаля. Об этом рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасов в эфире телеканала Москва 24.

Специалист заверил, что употребление миндаля поможет замедлить процесс старения организма. В частности, орех содержит в себе большое количество витамина Е и кремния, которые помогают сохранить эластичность и упругость кожи, а также нормализовать гормональный фон.

Кроме того, миндаль считается "женским орехом", так как в нем содержатся магний и витамины группы B, помогающие девушкам поддерживать здоровье нервной системы.

"Марганец позволяет защитить кости от остеопороза, он полезен и молодым, и людям в возрасте. Он позволяет улучшать усвоение элементов, полезных для костного состава, а также защищать кожу от повреждений", – продолжил Арзамасов.

При этом миндаль не менее полезен и для мужчин. Употребление орехов поможет представитеям сильной половины человечества снизить плохой холестерин, а также получить цинк.

Специалист посоветовал употреблять не более 10–15 штук миндаля в день по причине высокой калорийности. При регулярных занятиях спортом эта норма может быть увеличена.

Ранее специалист по питанию и диетологии Гизем Гермюш назвал продукты, которые стабилизируют уровень сахара в крови. По его словам, в рационе должна присутствовать еда с низким гликемическим индексом. К таким продуктам, в частности, относится рыба, которую рекомендуется употреблять три раза в неделю.

Диетолог посоветовал два раза в неделю есть бобовые и красные плоды. Также, по его словам, полезен фундук, миндаль, грецкие орехи, однако этими продуктами не стоит злоупотреблять при колебаниях этого показателя и изжоге.