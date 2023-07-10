Диетолог рассказала, сколько углеводов нужно есть пожилым людям

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Пожилым людям рекомендуется употреблять 400 граммов сложных углеводов в день. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она напомнила, что углеводы помогают зарядить организм энергией. Они бывают двух видов – сложные и простые. К простым углеводам относятся сладости, выпечка, конфеты, белый хлеб и манная крупа. От таких продуктов пожилым людям лучше отказаться.

"Так как люди старшего возраста часто страдают от инсулинорезистентности и диабета, им лучше отдавать предпочтение сложным углеводам. В отличие от простых, они не станут провоцировать сильный скачок глюкозы в крови и не будут быстро вызывать усталость", – отметила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Обычно пожилым рекомендуется есть 400 граммов сложных углеводов в день. Это отрубной хлеб, фрукты, овощи, макароны из твердых сортов, цельнозерновые каши, которые нужно варить: гречка, овсянка, бурый рис и другие.

"Помимо того, что сложные углеводы надолго заряжают энергией, в них еще есть клетчатка. Она может забирать на себя излишки сахара, жиров, выводить из организма токсины, соли тяжелых металлов. Также клетчатка полезна для работы кишечника, плюс она формирует пищевой комок", – заключила эксперт.

Ранее пожилым россиянам посоветовали употреблять полезные жиры. Отмечается, что они помогают сдерживать возрастные заболевания вроде атеросклероза и диабета. В рацион рекомендуется включать оливковое и кокосовое масла, а также рыбий жир.

