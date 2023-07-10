Врач рассказал, сколько мяса нужно есть пожилым людям

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Пожилым людям рекомендуется употреблять 100–120 граммов мяса в день. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Пожилым мясо нужно есть ежедневно. Это может быть индейка, курица, перепел. Лучше не нагружать организм и в день съедать где-то 100–120 граммов мяса", – отметил эксперт.

По его словам, оно содержит много белка, который необходим возрастной категории граждан для нормального функционирования организма.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Белок – это в первую очередь поддержание мышечной ткани. Также известно, что у пожилых людей страдает иммунная система. Белок абсолютно точно будет поддерживать ее работу. Кроме того, у пожилых людей гормональный фон не всегда хороший. Белок же дополнительно стимулирует синтез собственных гормонов.

Вместе с тем достаточное потребление белка позволит избежать набора лишнего веса. "Если пожилой человек ест мало белка, то организм будет тянуться к каким-то другим продуктам: либо сладким углеводам, либо жирам", – предупредил врач.

Ранее пожилым россиянам порекомендовали употреблять индейку и кролика, так как это мясо считается наиболее полезным для возрастной категории граждан. Для еще лучшего усвоения из них можно сделать фарш. Таким образом, мясо не будет перегружать желудочно-кишечный тракт.

