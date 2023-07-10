13:09Общество
Врач рассказал, сколько мяса нужно есть пожилым людям
Фото: depositphotos/MilanMarkovic
Пожилым людям рекомендуется употреблять 100–120 граммов мяса в день. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
"Пожилым мясо нужно есть ежедневно. Это может быть индейка, курица, перепел. Лучше не нагружать организм и в день съедать где-то 100–120 граммов мяса", – отметил эксперт.
По его словам, оно содержит много белка, который необходим возрастной категории граждан для нормального функционирования организма.
Вместе с тем достаточное потребление белка позволит избежать набора лишнего веса. "Если пожилой человек ест мало белка, то организм будет тянуться к каким-то другим продуктам: либо сладким углеводам, либо жирам", – предупредил врач.
Ранее пожилым россиянам порекомендовали употреблять индейку и кролика, так как это мясо считается наиболее полезным для возрастной категории граждан. Для еще лучшего усвоения из них можно сделать фарш. Таким образом, мясо не будет перегружать желудочно-кишечный тракт.
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