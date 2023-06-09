Диетолог развеяла главный миф о свинине

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Свинина не является более жирным и тяжелым продуктом по сравнению с говядиной и бараниной. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

"Даже детям свинину начинают давать значительно раньше, чем говядину, именно потому, что она гораздо легче усваивается. Поэтому представления о том, что свинина более жирный и тяжелый продукт, чем говядина или баранина, не корректны", – отметила специалист.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Если мы обратим внимание на рекомендации по питанию, то в принципе свинина – это продукт, который очень близок нам даже по своей молекулярно-биологической структуре. Он достаточно хорошо перерабатывается нашей пищеварительной системой. Самое главное – выбрать правильный кусок, чтобы он был не очень жирный.

По словам диетолога, больше всего жира содержится в грудинке и шейке, чуть меньше его в лопатке и окороке.

"Грудинка – это где-то 600 килокалорий, шейка – 450. Лопатка или окорок – это уже около 300 килокалорий. Но если мы срежем жир, то это будет практически чистая вырезка. У вырезки калорийность – 150 килокалорий на 100 граммов. Почти такая же, как у куриной грудки, может, чуть-чуть побольше", – объяснила в интервью программе "Доктор 24" Марина Макиша.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Преимущество свинины в том, что с нее достаточно легко снять жир. Если вы зачистили ее, то это вполне себе диетический продукт, который можно смело использовать даже тем, кто соблюдает диету.

Эксперт подчеркнула, что мясо свинины не только дает чувство сытости, но и привносит в организм достаточно много полезных элементов. Например, в этом продукте содержатся практически все витамины группы B.

"B1, B2, B5, B6, B12 присутствуют в свинине. Они помогают нормально работать нашей нервной системе. Витамин PP тоже присутствует в свинине в достаточно хорошей дозировке. Он стабилизирует нашу психику, оказывает влияние на работу головного мозга, повышает концентрацию внимания и улучшает память", – перечисляет диетолог.

Витамин B1 помогает организму выводить так называемые "токсины усталости". "То есть он будет помогать снижать содержание молочной и пировиноградной кислоты, которые накапливаются в мышцах в течение дня или после тренировки и дают нам ощущение усталости и даже порой мышечной боли", – отметила специалист.

Помимо прочего, в свинине содержатся вещества, которые будут полезны для иммунной системы. "Высокое содержание витамина A способствует формированию T-клеточного иммунитета, который запоминает разные вирусы и бактерии, с которыми сталкивается наш организм. Стоит отметить, что животное мясо – хороший источник цинка, дефицит которого часто приводит к повышению риска различных инфекционных заболеваний. Это, кстати, доказано наукой. И цинка в свинине достаточно – 20% от суточной нормы на 100 граммов", – говорит эксперт.

Ранее была названа допустимая частота употребления красного мяса. Поскольку этот продукт обладает способностью наносить повреждения кишечнику химическими веществами нитрозаминами, злоупотребление им может повысить риск развития рака. Во избежание проблем красное мясо лучше есть не чаще чем раз в неделю.

