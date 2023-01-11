Диетолог рассказала, как часто можно есть красное мясо

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с Москвой 24 посоветовала есть красное мясо не чаще одного раза в неделю.

Специалист предупредила, что слишком частое употребление этого продукта может привести к онкологии.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Красное мясо повышает риск развития рака за счет повреждений кишечника химическими веществами – нитрозаминами.

Специалист посоветовала покупать мясо только в проверенных местах. Важно, чтобы у продавца были документы, подтверждающие качество продукции.

"При выращивании скота часто используются различные антибиотики, гормоны, нахождение которых в мясе также может значительно повреждать наш организм", – предупредила эксперт.

В красном мясе содержится достаточно много холестерина, поэтому при наличии сердечно-сосудистых заболеваний от его употребления лучше совсем отказаться, заключила диетолог.

Ранее россиян предупредили о самом опасном для здоровья виде колбасы. По словам кандидата медицинских наук, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарьи Русаковой, речь идет о копченой продукции. Колбасные изделия в целом не приносят пользу организму. Однако во время копчения продукт ко всему тому же приобретает канцерогенный эффект. Это, в свою очередь, может вызывать рак.



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