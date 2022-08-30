Диетолог назвала самый опасный сорт колбасы

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Копченая колбаса является самой опасной для организма, рассказала Москве 24 кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По ее словам, колбасные изделия сами по себе – вредный продукт: в них содержится много добавок, загустителей и усилителей вкуса. В свою очередь, копченые сорта считаются самыми опасными именно из-за обработки.



Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов При копчении, такой особой термической обработке, колбаса приобретает еще и канцерогенные эффекты, что может вызвать онкологические заболевания.

Поэтому диетолог советует максимально минимизировать употребление такого продукта.

"Если по праздникам, то чуть-чуть. Или в целом допустимо не чаще раза в неделю", – добавила она.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша предупредила о рисках при покупке нарезанных в магазине продуктов. Специалист отметила, что некоторые недобросовестные продавцы могут работать с товаром в антисанитарных условиях. В этом случае на продукции будут скапливаться бактерии, что может привести к отравлению.