Врач рассказала об опасности продуктов в нарезке

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 предупредила россиян о рисках при покупке нарезанных в магазине продуктов.

По словам специалиста, приобретая такую нарезку, следует помнить о том, что некоторые недобросовестные продавцы могут работать с товаром в антисанитарных условиях. В этом случае на продукции будут скапливаться бактерии.

"Например, пока сыр хранится в головке, он обработан сверху воском, другими защищающими его покрытиями, продукт сохраняет свою безопасность с точки зрения обсеменения. Как только эту головку начинают нарезать в магазине ножом, происходит контакт с воздухом. Какие санитарные условия в воздухе, где все это происходит, это уже ответственность магазина", – рассказывает диетолог.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Когда что-то нарезается непосредственно в магазине и упаковывается в пленку, конечно, риск обсеменения этого продукта питания какими-то бактериями всегда будет выше. Потому что в каких условиях он нарезается, каким ножом, что там на руках у того, кто это делает, неизвестно. Кроме того, то, что нарезали, потом укладывают под пленку. Это негерметично.

Специалист предупреждает, что употребление нарезки с бактериями может привести к токсикоинфекциям или, проще говоря, пищевому отравлению.

Если же нарезка происходит на предприятии, где изготавливают продукцию, и товар там же упаковывается, то о его безопасности точно можно не беспокоиться, говорит Марина Макиша.

"Нарезка в упаковке производителя, особенно в газомодифицированной среде – это как раз самый надежный способ защитить продукты от попадания туда каких-либо бактерий. Так что, конечно, можно покупать продукты в нарезке, особенно если эта нарезка правильно упакована", – уточнила эксперт.

Ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова напомнила, что если в продуктовых магазинах на товарах переклеивают этикетки с указанием срока годности, то это является нарушением закона. По ее словам, если торговое предприятие не успевает вовремя реализовать продукт, то обязано его утилизировать.