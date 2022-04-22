Врач рассказала об опасности продуктов в нарезке

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 предупредила россиян о рисках при покупке нарезанных в магазине продуктов.
По словам специалиста, приобретая такую нарезку, следует помнить о том, что некоторые недобросовестные продавцы могут работать с товаром в антисанитарных условиях. В этом случае на продукции будут скапливаться бактерии.
"Например, пока сыр хранится в головке, он обработан сверху воском, другими защищающими его покрытиями, продукт сохраняет свою безопасность с точки зрения обсеменения. Как только эту головку начинают нарезать в магазине ножом, происходит контакт с воздухом. Какие санитарные условия в воздухе, где все это происходит, это уже ответственность магазина", – рассказывает диетолог.
Специалист предупреждает, что употребление нарезки с бактериями может привести к токсикоинфекциям или, проще говоря, пищевому отравлению.
Если же нарезка происходит на предприятии, где изготавливают продукцию, и товар там же упаковывается, то о его безопасности точно можно не беспокоиться, говорит Марина Макиша.
"Нарезка в упаковке производителя, особенно в газомодифицированной среде – это как раз самый надежный способ защитить продукты от попадания туда каких-либо бактерий. Так что, конечно, можно покупать продукты в нарезке, особенно если эта нарезка правильно упакована", – уточнила эксперт.
Ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова напомнила, что если в продуктовых магазинах на товарах переклеивают этикетки с указанием срока годности, то это является нарушением закона. По ее словам, если торговое предприятие не успевает вовремя реализовать продукт, то обязано его утилизировать.
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