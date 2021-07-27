Эксперт объяснила, как опознать товар с переклеенной этикеткой

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Переклейка этикеток с маркировкой срока годности на товарах в продовольственных магазинах является серьезным нарушением закона "О защите прав потребителе" и техрегламента "О маркировке пищевой продукции", заявила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова. Об этом сообщает "Прайм".
Она пояснила, что срок годности очерчивает строгие рамки реализации каждого вида продукции. Так, например, нарезанные в магазине мясные и сырные продукты должны быть проданы в течение 12 часов.
"Если в течение этого срока нарезка не была реализована, торговое предприятие обязано ее утилизировать. Однако магазины не готовы нести убытки и идут на явный обман покупателя, переклеивая этикетки с указанием нового срока годности", – сказала Мясникова.
Поэтому эксперт рекомендует просить продавца нарезать выбранный сыр и колбасу непосредственно перед покупкой. Также Мясникова призвала продавцов ни в коем случае не продавать товар с истекшим сроком годности, даже по очень низким ценам.
По ее словам, скидки допустимы лишь в тех случаях, когда до истечения срока годности товара осталось немного времени.
Ранее организация потребителей Испании назвала 15 продуктов, которые можно употреблять в пищу после истечения срока годности.
В список вошли: вяленые колбаса и сыр, чипсы, сухофрукты, хлеб для тостов, йогурты, варенье, консервированные томаты, макароны и рис, бобовые, печенье, супы быстрого приготовления, а также алкогольные и прохладительные напитки.
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