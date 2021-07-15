Роскачество обнаружило кишечную палочку в кефире трех брендов

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Роскачество нашло кишечную палочку в кефире трех брендов. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Рейтинг обнулен за наличие бактерий группы кишечной палочки", – говорится в сообщении.

При этом были выявлены и другие недостатки в продукции. В кефире обнаружили плесень, невыраженный кисломолочный вкус, малое количество дрожжей на конец срока годности. Также в некоторых образцах присутствовала недостоверная маркировка.

Остальные проверенные бренды кефира оказались безопасны. Они были изготовлены из молока, в составе не было обнаружено сухого вещества и растительных жиров.

Ранее специалисты Роскачества составили антирейтинг импортных вин. Низкие оценки получили красное полусладкое вино "Киндзмараули" и вино сухое белое "Цинандали Dugladze" из Грузии. Кроме того, низкий балл набрала продукция "Броjаница Вранац" (красное полусладкое) из Сербии.

