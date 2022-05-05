В России создали колбасу, снижающую уровень сахара в крови

Фото: depositphotos/Sasajo

Колбасу, снижающую уровень сахара в крови, придумали в России. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры технологии хранения и переработки продуктов животноводства Технологического института РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Андрей Гурин.

Отмечается, что производство могут запустить к концу осени. Планируется начать с небольших партий, по 200 килограммов продукции в день. Гурин добавил, что цена на такой продукт почти не будет отличаться от обычной вареной колбасы.

Как пояснил эксперт, экспериментально доказана эффективность вареной колбасы с добавлением лекарственного растительного препарата гипогликемического действия "Арфазетина" для профилактики и лечения сахарного диабета второго типа. Кроме того, введение в рецептуру настоя створок фасоли также достоверно показала снижение уровня глюкозы в крови.

По словам Гурина, продукт будет востребован людьми с преддиабетом и диабетом второго типа.

Ранее сообщалось, что ассортимент колбас и сосисок в России может сократиться. Дело в том, что Евросоюз собирается с 10 июля запретить поставки оболочек для мясной продукции. Участники рынка признают проблему, но говорят, что переход на отечественные аналоги уже начался.