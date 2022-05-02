Алмазное облако нашли в Архангельской области. Речь о редчайшем камне. Крупный минерал состоит из множества мелких сросшихся алмазов. Весит он почти 93 карата. По словам экспертов, ничего подобного в минералогии еще не встречали, поэтому продавать находку не будут, а отдадут в музей. В экспозиции уже есть удивительные алмазы: один как футбольный мяч, другой в форме черепа, похожий на короля ночи из "Игры престолов". Драгоценный камень стал вторым в рейтинге самых крупных находок Поморья. На первом месте – алмаз почти в 107 карат.

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