Ограничения на вход и выход из метро в Москве возможны вблизи мечетей 2 мая

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Ограничения на входах и выходах из столичного метро на станциях, находящихся около мечетей, возможны 2 мая из-за праздника Ураза-байрам, сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

"Завтра, 2 мая, на станциях мосметро, расположенных вблизи мечетей, возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – отмечается в сообщении.

В Дептрансе попросили пассажиров быть внимательнее, соблюдать правила пользования метро, а также выполнять требования сотрудников метрополитена и правоохранителей.

Ранее сообщалось, что участок Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена от станции "Дубровка" до "Волжской" закрыли с 30 апреля. Ограничения будут действовать до 9 мая. Отмечалось, что это необходимо для строительства пересадки со станции "Печатники" на одноименную станцию Большой кольцевой линии.

На время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии запустят три бесплатных автобусных маршрута КМ. Всего будут курсировать 200 автобусов-гармошек. Однако по опыту прошлых закрытий в Дептрансе ожидают, что автобусы будут переполнены, поэтому пассажиров призывают пользоваться альтернативными маршрутами метро, Московским центральным кольцом и Московскими центральными диаметрами.