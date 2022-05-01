На юго-востоке Москвы изменена схема движения машин

Для того, чтобы компенсационные автобусы ходили без задержек, изменена схема движения на юго-востоке Москвы. Водителей просят быть внимательными и следовать временным дорожным знакам.

Ограничения будут действовать до 9 мая, как и закрытие участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.