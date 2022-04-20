Автоэксперт рассказал, как снизить риск столкновения с животными на дороге

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Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко рассказал, как снизить риск столкновения с животными на дороге.

По его словам, животные на трассе непредсказуемы, поэтому дорогу необходимо изучать.

"Если вокруг какие-то лесопосадки, однозначно, может выбежать какое-то животное. И я принимаю это во внимание. И если я краем глаза вижу какое-то движение, какое-то животное, то сразу начинаю просчитывать ситуацию, что мне лучше сделать: объехать или снижать скорость", – пояснил он в беседе с "Радио 1".

Мартыненко напомнил, что там, где есть риск появления животного, специалисты выставляют знаки, на которые нужно обращать внимание. Также он рекомендовал не делать резких движений и маневров на скорости, поскольку это может только сильнее напугать животное.

"И если вы хотите притормозить, то только на прямых колесах. А если будете вилять влево-вправо на скорости, то рискуете вылететь с дороги", – предупредил Мартыненко.

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