В ГИБДД разъяснили вопрос об автоматическом продлении действия истекших прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Автоматическое продление действия истекших водительских прав распространяется только на национальные удостоверения и действует в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.
Для управления автомобилем за рубежом необходимо поменять водительское удостоверение, добавили в ГИБДД.
Кроме того, водительские права нужно поменять при изменении данных водителя, появлении медицинских ограничений на управление транспортом и в случае если само удостоверение утрачено или повреждено.
Записаться на выдачу прав можно через портал госуслуг, МФЦ или обратиться в подразделение Госавтоинспекции.
Ранее Михаил Мишустин сообщил о продлении в России на три года срока действия истекающих водительских удостоверений.
Данное решение коснется водительских удостоверений, срок действия которых истекает или истек в период с 1 января текущего года по 31 декабря 2023 года. Их действие будет продлено автоматически.
Также на год будет продлен срок действия диагностических карт транспортных средств, которые задействованы в районах Крайнего Севера и предназначены для перевозки опасных грузов. Кроме того, продление затронет отдельные санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о государственной регистрации племенных стад.
ГИБДД Москвы приостановит услуги по регистрации ТС и выдаче прав 27 марта
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