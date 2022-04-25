В ГИБДД разъяснили вопрос об автоматическом продлении действия истекших прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автоматическое продление действия истекших водительских прав распространяется только на национальные удостоверения и действует в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

Для управления автомобилем за рубежом необходимо поменять водительское удостоверение, добавили в ГИБДД.

Кроме того, водительские права нужно поменять при изменении данных водителя, появлении медицинских ограничений на управление транспортом и в случае если само удостоверение утрачено или повреждено.

Записаться на выдачу прав можно через портал госуслуг, МФЦ или обратиться в подразделение Госавтоинспекции.

Ранее Михаил Мишустин сообщил о продлении в России на три года срока действия истекающих водительских удостоверений.

Данное решение коснется водительских удостоверений, срок действия которых истекает или истек в период с 1 января текущего года по 31 декабря 2023 года. Их действие будет продлено автоматически.

Также на год будет продлен срок действия диагностических карт транспортных средств, которые задействованы в районах Крайнего Севера и предназначены для перевозки опасных грузов. Кроме того, продление затронет отдельные санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о государственной регистрации племенных стад.