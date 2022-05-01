Маршруты четырех автобусов изменятся в Отрадном 2 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Маршруты трех автобусов и одного электробуса изменятся на улице Хачатуряна в Отрадном 2 мая. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"2 мая в связи с религиозным праздником в Отрадном меняются маршруты автобусов с6, 98, н9 и электробуса 803", – отмечается в сообщении.



Ранее сообщалось, что ограничения на входах и выходах из столичного метро на станциях, находящихся около мечетей, возможны 2 мая из-за праздника Ураза-байрам.

В Дептрансе попросили пассажиров быть внимательнее, соблюдать правила пользования метро, а также выполнять требования сотрудников метрополитена и правоохранителей.