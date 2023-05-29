Врач назвал улучшающие усвоение кальция продукты

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Употребление продуктов с содержанием витаминов D и K2 улучшает усвоение кальция в организме. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Заработать дефицит кальция, если мы питаемся разнообразно с достаточной долей молочных и кисло-молочных продуктов, довольно трудно. Проблема больше не в том, что человек мало его употребляет. А в том, что он ест недостаточно продуктов, которые способствуют усвоению кальция", – отметил эксперт.

Способствовать усвоению полезного для костей элемента будут продукты с содержанием витаминов D и K2. Их обязательно следует включить в свой рацион, рекомендует Гинзбург.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Витамин K2 – это прежде всего бобовые всех видов. Надо съедать хотя бы одну порцию в день. Витамин D – это жирная морская рыба, рыбий жир, яичные желтки.

Ранее были названы продукты, от которых стоит отказаться при остеопорозе. В частности, рекомендуется исключить из рациона кофеиносодержащие напитки и еду, например, горький шоколад. Дело в том, что они способствуют вымыванию кальция из организма. Тем же эффектом обладает и соль. Кроме того, на усвоение кальция негативно воздействует употребление пальмового масла и газировки.

