Врач объяснил, чем опасен дефицит белка в рационе пожилых

Фото: 123RF/enezselvi

Недостаточное поступление белка с пищей может привести к потере мышечной массы и снижению иммунитета пожилого человека. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Один из механизмов старения – саркопения, то есть потеря мышечной массы. Это весьма опасное возрастное осложнение, которое гораздо быстрее приводит людей к смерти. Одной из причин развития саркопении является дефицит белка в пище", – отметил эксперт.





Михаил Гинзбург врач-диетолог От белка зависит и иммунитет. Он тоже нуждается в притоке белковой пищи. Для размножения клеток крови также нужен белок. Получается, что он необходим для жизни человека.

Пожилым людям рекомендуется отдавать предпочтение не животному, а растительному белку. "Есть данные, показывающие, что злоупотребление животным белком во вторую половину жизни ускоряет процессы старения. Поэтому пожилым лучше увеличить долю растительного белка в питании, особенно из бобовых. Желательно, чтобы у пожилого человека каждый день была порция каких-нибудь бобовых. Фасоль, например, или горох. В крупах тоже есть растительный белок", – перечисляет диетолог.

Вместе с тем мясо стоит есть не более одной-двух порций в неделю. "Допускается рыба, где-то три-четыре порции в неделю, особенно если она жирная морская. Птицу тоже можно две-три порции в неделю", – посоветовал Гинзбург.

Ранее пожилых россиян предупредили о рисках малоподвижного образа жизни. В частности, это может спровоцировать набор лишнего веса, а также усугубить имеющиеся у человека недуги, например сахарный диабет. Еще одна проблема, с которой рискует столкнуться возрастная категория граждан при недостатке движения, – спазмы и судороги.

