Врач рассказала об опасности злоупотребления фруктами в пожилом возрасте

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Злоупотребление фруктами в пожилом возрасте повышает риск развития ожирения, диабета, проблем с печенью и аллергии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Очень часто у возрастной категории граждан уже имеются проблемы с углеводным обменом. В том числе есть инсулинорезистентность и даже диагноз "преддиабет". В связи с этим пожилым нужно с осторожностью относиться к фруктам, поскольку в них содержится фруктоза – простой сахар, который в избытке может ухудшить эти состояния.

"Помимо фруктозы, во фруктах есть и клетчатка, которая обычно замедляет всасывание сахаров. Но все равно, если мы начнем переедать, они будут негативно влиять на организм. В частности, возрастает риск появления лишнего веса и развития диабета", – предупредила Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Когда мы злоупотребляем фруктами, в организм поступает много фруктозы, которую печень пытается скомпенсировать. В конечном итоге орган перестает нормально выполнять свою функцию и развивается неалкогольный гепатоз, то есть ожирение печени.

Кроме того, избыточное количество фруктов в рационе может спровоцировать аллергическую реакцию. "На фрукты, особенно красные, часто развивается аллергия. Небольшое их количество может ничего не вызвать, а вот избыток – вполне. Поэтому все должно быть в меру", – подчеркнула Соломатина.

По ее словам, людям старшего возраста стоит употреблять не более двух фруктов в день, если нет противопоказаний. "В первой половине дня, например между завтраком и обедом, как перекус. И после обеда, чтобы это было хотя бы как-то разбито во времени", – заключила специалист.

Ранее были названы фрукты, которые опасно употреблять в пожилом возрасте. В частности, речь идет про бананы, виноград и ананасы, поскольку в них содержится много сахара. Кроме того, в этот список входят фрукты с большим количеством грубой клетчатки, например яблоки. Они способны усугубить ситуацию при обострении проблем с желудочно-кишечным трактом.

