Диетолог назвала самые калорийные фрукты

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Виноград и банан являются самыми калорийными фруктами, поэтому лучше ими не злоупотреблять. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Калорийность фруктов определяется количеством сахара в их составе. Наиболее калорийными являются, безусловно, виноград и банан, поскольку в них содержится много сахара", – отметила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Фрукты с высоким гликемическим индексом поднимают сахар в крови, заставляют напряженно вырабатывать инсулин поджелудочную железу. При наличии уже имеющихся метаболических проблем это будет дополнительная нагрузка на нее и ухудшение имеющихся заболеваний.

Врач не рекомендует употреблять на регулярной основе виноград и бананы людям с избыточной массой тела и тем, кто склонен к полноте. Также не следует увлекаться подобными фруктами при метаболических нарушениях, инсулинорезистентности и сахарном диабете.

"Пробовать их можно, но переедать точно не стоит. Лучше отдать предпочтение другим фруктам, в которых меньше сахара", – говорит Королева.

Людям, у которых нет проблем со здоровьем, она также не советует злоупотреблять бананами и виноградом. В идеале питание должно быть разнообразным. Чем больше в нем будет различных фруктов, тем лучше, заключила эксперт.

Ранее был составлен список псевдодиетических продуктов, употребление которых на самом деле ведет к набору лишнего веса. В частности, речь идет о готовых завтраках и злаковых батончиках. В составе таких лакомств нередко можно обнаружить завуалированный сахар. То же самое касается и обезжиренных продуктов вроде творога, йогуртов и майонеза. Чтобы они оставались вкусными, производитель добавляет туда сахар.



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