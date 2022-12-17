Диетолог рассказала, как снизить количество скрытых калорий в продуктах

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Куриная грудка, яйца и соки содержат в себе скрытые калории, способствующие набору веса и мешающие похудеть. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Панова, добавив, что есть простые способы уменьшить их количество.

По ее словам, куриная грудка, которую люди нередко употребляют на диете, часто продается на кости вместе с кожей. Если при приготовлении кожу не убрать, то калорийность продукта будет на 40% больше, чем калорийность куриного филе без нее, объяснила нутрициолог.





Ольга Панова нутрициолог Когда идет приготовление, весь жир, который под кожей, растапливается и фактически пропитывает всю курицу, и вкус будет абсолютно другой.

При этом исключать жир из питания совсем нельзя, отметила специалист. Однако он должен присутствовать в рационе в меньшем количестве, чем белки и углеводы.

Еще один продукт, который содержит скрытые калории, – черный хлеб, и особенно их много в корочке. "Можно просто взять и корочки обрезать, соответственно, будет меньше калорий", – порекомендовала Панова в интервью программе "Доктор 24".

Дополнительные калории есть и в яйце, продолжила она.





Ольга Панова нутрициолог Если мы потребляем отварное яйцо с желтком – это 80 калорий, а если мы убираем желток и оставляем только белок, то у нас получается 15 калорий.

По словам нутрициолога, человек может съедать одно яйцо целиком, а во втором – только белок.

Кроме того, если человек покупает сок, то важно не путать его с нектаром, отметила Панова.

"Если мы на диете, то нектар мы с вами совсем не берем, потому что это фактически вода с соком и сахаром. Мы с вами берем сок. Хотя у него калорийность тоже не низкая. Стакан сока – это 94 калории, против воды, в которой калорий – ноль", – пояснила специалист.

Чтобы снизить калорийность сока, можно просто разбавить его водой, заключила нутрициолог.

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