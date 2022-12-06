Врач призвала избавиться от привычки доедать до конца

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Врач-диетолог Наталья Круглова призвала россиян избавиться от привычки доедать до конца. Эксперт предупредила о последствиях частых перееданий. Об этом сообщает Life.ru.

"Если человек регулярно съедает порцию на тарелке, доедает ее до конца, даже не обращая внимания на собственные ощущения, это в конечном итоге может приводить к набору веса и формированию ожирения", – сказала она.

Врач посоветовала прислушиваться к сигналам организма и следить, когда наступает чувство голода или насыщения.

Не оставлять еду в тарелке – это вредная привычка, которую обычно прививают родители, отметила Круглова. От нее следует избавиться, чтобы не допустить проблем со здоровьем из-за переедания, подчеркнула специалист.

Диетолог рекомендовала оценивать чувство насыщения по пятибалльной шкале, где пять – это переел, а три-четыре – сыт.

"Можно оставлять еду на потом, и это тоже такой навык, над которым мы с некоторыми пациентами работаем, и не всегда он формируется быстро", – рассказала Круглова.

Врач добавила, что в кафе можно попросить упаковать оставшуюся еду с собой. Эксперт также напомнила о важности вовремя обращать внимание и чувство голода. Если оно приходит, нужно перекусить.

Ранее нутрициолог Анна Макарова перечислила ошибки худеющих. Бесполезными она назвала чистки организма, детокс- и монодиеты.

Эксперт рекомендовала желающим похудеть грамотно продумать свой рацион с небольшим дефицитом калорий. По словам эксперта, такой подход поможет предотвратить срывы.

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