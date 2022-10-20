Эксперт раскрыла, почему некоторые страдают компульсивным перееданием

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Компульсивное переедание представляет собой достаточно распространенное расстройство пищевого поведения, заявила медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова. Некоторые много едят для того, чтобы получить хоть какое-то удовольствие, считает она.

"Ест очень много, практически до состояния, когда уже ничего "не лезет". Кроме того, ест практически всегда в одиночестве, из-за чувства стыда или вины, страха, что кто-то увидит. При этом недоволен своим внешним видом", – отметила Лобанова в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, у некоторых компульсивное переедание появляется из-за сравнения пищи с "топливом", но полноценного насыщения все равно не происходит, от этого человек начинает есть еще больше. Эксперт порекомендовала в стрессовой ситуации остановить себя и выпить стакан теплой воды. После этого уже можно проанализировать, есть ли чувство голода на самом деле, заверила Лобанова.

"Почаще спрашивайте себя: "достаточно ли я съел?", "как я себя ощущаю?" Вам не надо ждать тяжести набитого желудка, вы должны чувствовать немного голода или пустоты желудка, наполнение и сытость наступят попозже", – заключила психолог.

Ранее диетолог Александра Ноев рассказала, что причины появления расстройств пищевого поведения могут быть самые разные. По ее мнению, это может быть стресс, нарушение гормонального фона, навязанные стандарты красоты и многое другое.

"Доктор 24": продукты против переедания

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