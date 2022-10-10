Эндокринолог рассказала, как детокс-терапия может навредить здоровью

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Эндокринолог тверской клиники "РЖД-Медицина" Анна Куликова предупредила о том, что перед детокс-терапией следует проконсультироваться с врачом. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам эксперта, на сегодняшний день есть клиники, которые направлены на детокс организма. При этом обычно в программу такого лечения входят:

сбалансированное питание;

курсы массажа;

физиотерапия;

SPA-процедуры;

занятия физической культурой;

обследование.

Помимо этого, специалист рассказала, что среди процедур, которые относятся к детокс-терапии, популярностью пользуются различные очистительные клизмы. Однако, эксперт предупредила, что они могут вызывать нарушения целостности кишечной стенки, обезвоживание, а также электролитный дисбаланс.

Также, уточнила эндокринолог, многие выбирают БАДы и напитки для детокса. Однако, по словам Куликовой, производство этих препаратов контролируется менее строго, чем производство лекарств, и в данном случае человек может только полагаться на добросовестность производителя, изучая состав на упаковке.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о самом вредном способе похудения. Им, по словам эксперта, является голодание.

Врач также отметила, что эффект от такой диеты будет кратковременным. Потерянные килограммы достаточно быстро вернутся, когда человек снова начнет есть. Кроме того, она уточнила, что прием пищи после воздержания может привести к дополнительному набору веса.



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