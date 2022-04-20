Врач рассказала о самом вредном способе похудения

Фото: depositphotos/Subbotina
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала Москве 24, что самым вредным способом похудения является голодание.
По словам специалиста, эффект от такой диеты будет кратковременным. Потерянные килограммы достаточно быстро возвратятся, когда человек снова начнет есть. Кроме того, прием пищи после воздержания может привести к дополнительному набору веса, предостерегает Королева.
"Человеку хочется вернуться к излюбленным продуктам, он начинает отдавать предпочтение продуктам, содержащим избыточное количество углеводов, продуктам с высоким гликемическим индексом, и при наличии уже имеющихся метаболических нарушений в организме это может привести не только к набору веса, но и к сахарному диабету второго типа", – подчеркнула эксперт.
Кроме того, возрастает риск болезней сердца, сосудов и онкологических заболеваний, указывает специалист.
"Двенадцать видов рака стартуют на фоне избытка массы тела человека. Потому как избыток жира в составе жировой ткани является фактором для формирования провоспалительных компонентов в составе жировых клеток, в составе жировой ткани. Или провоспалительных цитокинов. И при наличии других располагающих факторов, в частности высокого кортизола на фоне стресса, может быть обеспечен запуск совершенно ненужных процессов в организме", – предупреждает эксперт.
Тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, следует прежде всего изменить свой образ жизни и систему питания, советует врач.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, от каких продуктов нельзя набрать вес. Специалист порекомендовала включить в рацион огурцы, сельдерей, болгарский перец и петрушку. Их калорийность минимальна, поскольку эти продукты состоят из воды практически на 90–95%, отметила врач.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: