Врач рассказала о самом вредном способе похудения

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала Москве 24, что самым вредным способом похудения является голодание.

По словам специалиста, эффект от такой диеты будет кратковременным. Потерянные килограммы достаточно быстро возвратятся, когда человек снова начнет есть. Кроме того, прием пищи после воздержания может привести к дополнительному набору веса, предостерегает Королева.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Да, в результате голодания мы снизим массу тела, но мы никогда не сможем удержать полученный результат, потому как, когда вернемся к питанию, каждый потерянный килограмм приведет за собой парочку других. Мы наберем большее количество килограммов и останемся вновь в очередной раз с разочарованием.

"Человеку хочется вернуться к излюбленным продуктам, он начинает отдавать предпочтение продуктам, содержащим избыточное количество углеводов, продуктам с высоким гликемическим индексом, и при наличии уже имеющихся метаболических нарушений в организме это может привести не только к набору веса, но и к сахарному диабету второго типа", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, возрастает риск болезней сердца, сосудов и онкологических заболеваний, указывает специалист.

"Двенадцать видов рака стартуют на фоне избытка массы тела человека. Потому как избыток жира в составе жировой ткани является фактором для формирования провоспалительных компонентов в составе жировых клеток, в составе жировой ткани. Или провоспалительных цитокинов. И при наличии других располагающих факторов, в частности высокого кортизола на фоне стресса, может быть обеспечен запуск совершенно ненужных процессов в организме", – предупреждает эксперт.

Тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, следует прежде всего изменить свой образ жизни и систему питания, советует врач.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Только при дробном питании и регулярном поступлении всех необходимых компонентов: белков, жиров, биологически активных компонентов, ферментов и других необходимых для поддержания всех метаболических процессов в организме веществ – мы можем расставаться с лишними килограммами.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, от каких продуктов нельзя набрать вес. Специалист порекомендовала включить в рацион огурцы, сельдерей, болгарский перец и петрушку. Их калорийность минимальна, поскольку эти продукты состоят из воды практически на 90–95%, отметила врач.